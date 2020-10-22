MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBursa'da uyuşturucu operasyonu: 9 tutuklama
GeriGündem Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 9 tutuklama
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)
Haber Giriş: 22.10.2020 - 11:50 | Son Güncelleme:

Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 9 tutuklama

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 9 tutuklama
Abone Olgoogle-news

BURSA'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheli, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Bursada uyuşturucu operasyonu: 9 tutuklama
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, dün sabah özel harekat polislerinin de katılımıyla çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Kapıları koç başlarıyla kırılarak girilen adreslerde 9 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Şüpheliler ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, dün akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi. 9 şüpheli, nöbetçi mahkemece ‘uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak’ suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle