BURSA (İHA)
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Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
Bursa'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.
Bursa İl Jandarm Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Bursa genelinde yapılan uyuşturucu operasyonları sonucu 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda 31 gram esrar, 21 gram kubar ve 20 gram selvia ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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