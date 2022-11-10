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Bursa'da uyuşturucu operasyonu! 63 kişi tutuklandı

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#Bursa#Uyuştucu Operasyonu#Süleyman Soylu
Bursada uyuşturucu operasyonu 63 kişi tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2022 19:59

Bursa'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun koordinesinde düzenlenen ve 1 polis helikopteri ile 3 insansız hava aracının da havadan destek verdiği 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda gözaltına alınan 99 şüpheliden 63'ü tutuklandı. 33 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 3 şüphelinin sorgusu devam ediyor.

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Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik olarak yürütülen soruşturma kapsamında; 7 Kasım Pazartesi günü Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 70 adrese eş zamanlı baskın yaptı. 'Torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyona; 180 ekip, 10 özel harekat unsuru, 200 çevik kuvvet personeli olmak üzere 1730 personel katıldı.

Bursada uyuşturucu operasyonu 63 kişi tutuklandı

1 polis helikopteri ile 3 insansız hava aracının da havadan destek verdiği operasyonda, 15 narkotik köpeği de yer aldı. Yıldırım ilçesi Anadolu ve Meydancık mahalleleriyle Gökdere bölgesindeki adreslere düzenlenen operasyonu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Merkezi’nden koordine etti.

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Bursada uyuşturucu operasyonu 63 kişi tutuklandı

110 ŞÜPHELİDEN 99’U YAKALANDI

110 şüpheliye yönelik başlatılan operasyonda 99 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 215 gram esrar, 150 gram sentetik kannabinoid bonzai, 325 gram metamfetamin, 226 adet sentetik, 6 tabanca ile 2 av tüfeği ele geçirildi.

Bursada uyuşturucu operasyonu 63 kişi tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler savcılık sorgularının ardından ‘uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama’ suçundan tutuklanmaları talebiyle Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

63 TUTUKLAMA

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, şüphelilerden 63’ünün tutuklanarak cezaevine gönderildiği kaydedildi. 33 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 3 şüphelinin sorgusu devam ediyor.

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Bursada uyuşturucu operasyonu 63 kişi tutuklandı

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#Bursa#Uyuştucu Operasyonu#Süleyman Soylu

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