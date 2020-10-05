Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 6 kilo esrar ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğ ekipleri tarafından yapılan operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı ve kullandığı belirlenen iki kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, çöp poşeti içerisinde saklanmış 6 kilo 200 gram uyuşturucu madde esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler V.K. ve S.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, S.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.