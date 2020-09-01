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Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)
Haber Giriş: 01.09.2020 - 12:25 | Son Güncelleme:

Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

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Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
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BURSA'da, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli, sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, meyve suyu kutularının içine yerleştirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 4 şüpheliyi takibe aldı. Ekipler, uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapan şüphelilerin M.T., A.Y.D., R.A. ve M.E.R. olduğunu tespit etti. Yapılan takibin ardından harekete geçen polis ekipleri, şüphelilerin evlerine, dün gece, eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda, meyve suyu kutularının içine yerleştirilmiş, toplam 600 gram toz esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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