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Gündem
Semih ŞAHİN/KARACABEY, (Bursa), (DHA)
Haber Giriş: 04.12.2020 - 12:42 | Son Güncelleme:

Bursa'da, uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

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Bursa'da, uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
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BURSA'nın Karacabey ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 kilo 135 gram bonzai ele geçirildi, biri kadın 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik yapılan teknik ve fizik takibin ardından dün akşam operasyon düzenledi. Operasyonda İ.E., A.E., T.E. ve E.D., gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, paketlenmiş halde 2 kilo 135 gram bonzai ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bursada, uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

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