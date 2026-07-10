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Bursa'da uyuşturucu operasyonu; 3 gözaltı

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#Bursa#Uyuşturucu Operasyonu#Jandarma
Bursada uyuşturucu operasyonu; 3 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2026 18:07

Bursa'da jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli, gözaltına alındı.

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Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İnegöl, Osmangazi ve Yıldırım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar doğrultusunda operasyon düzenlendi.

Belirlenen adreslere yapılan baskınlarla 3 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde ayrıca 1 kök skunk bitkisi, 17 kök kenevir bitkisi, 255 gram esrar, 15 gram kenevir tohumu, 1 adet hassas terazi ve 2 adet aktif iklimlendirme sistemi ele geçirildi.

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#Bursa#Uyuşturucu Operasyonu#Jandarma

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