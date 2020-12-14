Bursa'da uyuşturucu madde ticareti yapan 2 kişi tutuklandı

Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretini önlemeye yönelik çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, bir süre takip ettikleri A.T.A. ve M.K. isimli şüphelileri yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin üzerlerinde, evlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda; 1 kilo 550 gram sentetik kannabinoid, 150 gram esrar, 60 gram metamfetamin ve 2 adet hassas terazi ele geçirdi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.