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Gürkan DURAL/BURSA, (DHA)
Haber Giriş: 14.12.2020 - 12:00 | Son Güncelleme:

Bursa'da uyuşturucu madde ticareti yapan 2 kişi tutuklandı

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Bursa'da uyuşturucu madde ticareti yapan 2 kişi tutuklandı
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BURSA'daki operasyonlarda, uyuşturucu madde ticareti yapan 2 kişi yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretini önlemeye yönelik çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, bir süre takip ettikleri A.T.A. ve M.K. isimli şüphelileri yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin üzerlerinde, evlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda; 1 kilo 550 gram sentetik kannabinoid, 150 gram esrar, 60 gram metamfetamin ve 2 adet hassas terazi ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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