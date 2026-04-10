Bursa'da ‘usulsüzlük’ ve ‘rüşvet’ soruşturması... Mustafa Bozbey’in savcılık ifadesi ortaya çıktı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve uç işlemek amacı ile kurulan örgüte üye olma', 'Rüşvet', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve imar kirliliğine neden olma' suçlarından yürüttüğü soruşturma kapsamında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve tutuklu bulunan eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in de aralarında bulunduğu 35 kişi tutuklandı. Şüphelilerden Bozbey'in eşi, kızı ve kardeşi ile cezaevinde bulunan 1 tutuklunun da olduğu 24 kişi adli kontrolle serbest kalırken, 4'ü ise ev hapsine çarptırıldı.

Soruşturma sürerken, İçişleri Bakanlığı tarafından Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Mustafa Bozbey’in savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı. 1988 ve 1996 yılında kurduğu iki farklı şirketteki hisselerini, 1999 yılında Nilüfer Belediye Başkanı seçildikten sonra aile bireylerine devrettiğini belirten Bozbey, hakkındaki suçlamaları reddedip, etkin pişmanlıktan yararlanmak istemediğini söyledi. Tutuklu eski belediye başkanı Turgay Erdem’e imza yetkisi verildiği yönündeki iddiaları reddeden Bozbey, “Etkin pişmanlıktan yararlanmak istemiyorum. 2014-2019 yılları arasında Nilüfer Belediye Başkanlığı döneminde başkan yardımcısı Turgay Erdem'e koordinatör başkan yardımcılığı görevini vermemdeki amaç, belediyelerdeki iş ve işlemlerin hızlandırılmasıydı. Ben kesinlikle dönemin belediye başkan yardımcısı Turgay Erdem'e tek imza şeklinde bir yetki vermedim.

Dosyaya ibraz etmiş olduğum belge içeriğinden de anlaşılacağı üzere ben sadece Turgay Erdem’e koordinatör başkan yardımcılığı görevlendirmesi yaptım. Ben bu yetkiyi Turgay Erdem'e kötüye kullanması amacıyla vermedim. Ben halkla ve vatandaşla hemhal olan bir belediye başkanıyım. Ben bu yetkiyi dışarıda vatandaşlara daha iyi hizmet edebilmek ve belediyenin iç işleyişindeki işleri hızlandırmak için Turgay Erdem’e verdim. Onun da bu yetkiyi kötüye kullandığını düşünmüyorum. Bu görevlendirmenin tarihi de 2009 yılıdır ve görevlendirme süresi 5 yıllıktır. Görevlendirme süresi 2014 yılında bitmiştir” ifadelerini kullandı.

‘EMİN ADANUR’UN BEYANLARI İFTİRA NİTELİĞİNDEDİR’

Eski Bursaspor Başkanı, müteahhit Emin Adanur’un iddialarına ilişkin de Mustafa Bozbey, “2024 yılında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı seçildikten sonra benden ihale konularında usulsüz talepleri oldu. Ben onları karşılamayınca kendisi bana husumet besledi ve dosya içerisinde bulunan beyanları verdi. Bu beyanların hepsi iftira niteliğindedir ve hiçbirisi doğru değildir. Emin Adanur'un 7252 ada 1 parseldeki parsel ve diğer ada pafta parsellerde usulsüzlük karşılığı rüşvet verildiği iddiaları tamamen iftiradır. Ben kendisinden kesinlikle bir daire istemedim. Aramızda böyle bir konuşma dahi yoktur. Benim böyle bir şeye ihtiyacım da yoktur. Emin Adanur’un babası Mehmet Adanur bana gelerek ‘Benim oğlum iftira atıyor ben bu konularla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına dilekçe verdim, dedi’ diye konuştu.”

‘BEN HİÇBİR PROJEYİ KARDEŞİMİN EŞİNE YÖNLENDİRMEDİM’

Rüşvet verdiği iddia edilen inşaat firması yetkilisi M.Z.A. ile de 40 yıllık arkadaşlıklarının bulunduğunu söyleyen Bozbey, “M.Z.A. ile aramda kesinlikle söz konusu yerlere ilişkin herhangi bir konuşma geçmedi. Kendisinin herhangi bir projesinde usulsüzlük karşılığında rüşvet almadım. Söz konusu daire geçişleri dayımın oğlu M.D.’ye ait gayrimenkul firmasına yapılmıştır. Benim bu firmayla bağlantım yoktur. Ben Nilüfer Belediye Başkanlığı döneminde hiçbir kimseyi proje çizimi için kardeşimin eşi İ.A.B.’ye ait mimarlık firmasına yönlendirmedim. Ben hiç kimseyi ve bana soran hiç kimseyi İ.A.B.’nin mimarlık firmasına yönlendirmedim. Ancak ortada bir hayır işi varsa kardeşimin eşi olması sebebiyle İ.A.B.’ye bazı hayır işlerini yönlendirdim. Bu işlerde cami, okul, sağlık ocağı gibi kamusal işlerdi” dedi.

‘DAYIMIN OĞLUNUN FİRMASINDAKİ TAPU GEÇİŞLERİYLE ALAKAM YOKTUR’

Dayısının oğlu olan M.D.’nin gayrimenkul firmasıyla bağının olmadığını da söyleyen Bozbey, “Bir dönem öz dayımın oğlu M.D.'nin yanında Nilüfer Belediye Başkanlığımdan sonra danışman olarak çalıştım. Ancak kesinlikle dosya kapsamında bana sormuş olduğunuz bu firmaya, şüpheli müteahhit firmalardan geçen tapu geçişleriyle benim alakam yoktur. Dayımın oğlunun firmasının, şüpheli müteahhit firmalardan geçen tapu geçişlerinde hesap hareketlerine rastlanılmaması hakkında bilgim yoktur. Ancak daha önce inşaat sektöründe çalışmamdan ötürü tapu satışlarında zaman zaman elden nakit para verilmek suretiyle yapıldığını biliyorum ama şu anda yasa gereği bu satışlar banka aracılığı ile yapılıyordu” ifadelerini kullandı.

‘GÖNDERDİĞİMİZ PARANIN BİR KISMINI PARÇA PARÇA ALDIK’

Soruşturma kapsamında adli kontrolle serbest kalan eşi Seden Bozbey’in yetkili müdür olduğu özel okullar hakkındaki sorulara da yanıt veren Bozbey, şöyle konuştu:

“Beşevler Mahallesi’nde bulunan özel okula ait inşaatın yapım işini o tarihte M.D.’ye ait gayrimenkul üstlendi. Dosya içerisinde bulunan 8 milyon TL’lik para hareketinin faturaları da vardır. Okul arsasını teminat göstermek suretiyle kredi kullanıldı. O tarihte bankalardan yaklaşık 21 milyon TL’lik kredi kullandık. Krediyi kullandıran bir tanesinin talebi üzerine başka amaçlarla kullanılmaması için paranın inşaatı yapacak firmaya ödenmesi talebinde bulundu. Bunun üzerine para öncelikle tek seferde M.D.’ye ait firmaya ödendi. İnşaatın aşamasına göre fazla ödeme yapıldığı için kredi geri ödemesi ve diğer bir kısım ödemeler bakımından bu para M.D.’nin firması üzerinden okul tarafından aktarılmıştır. Bu iki firma arasında çalışan cari bir hesap benzeri ortaya çıkmıştır. Eşim Seden Bozbey'e dayımın oğlu M.D.’nin firmasından gelen paralar okulun kredi, SGK ve vergi ödemeleri içindir. Bu SGK ödemelerinin okulun inşaatının yapım sürecinde çalışan işçilerin SGK ödemeleridir ve diğer firma SGK borçlarına karşılıktır. Yoksa M.D.’nin firmasının okulun kendi çalışanlarının SGK ödemeleri değildir. O tarihte sıkışıklığımız olmuştu. Biz de M.D.’nin firmasına peşin gönderdiğimiz paranın bir kısmını parça parça almış olduk. Eşim Seden Bozbey'e çok fazla para gelince muhasebesel olarak bir sıkıntı yaşanmaması için kızım Side Bozbey'e gönderilmiştir. O da bu paraları okulun ve dershanenin vergi borçlarını ödemek için kullanmıştır.”

‘İLGİLİ FİRMA İLE İLGİLİ TEDBİR KARARI OLSA İHALEYE GİREMEZDİ’

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik soruşturmada adı geçen şirketin Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden ihale aldığı yönündeki iddiaların da sorulduğu Bozbey, “Söz konusu ihale EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformları) sisteminden yapılmıştır. İhalede herhangi bir usulsüzlük yoktur. Ben ilgili firmayı da tanımam. İlgili firma ile ilgili bir tedbir kararı olsa ihaleye giremezdi. İlgili firma hakkında yürütülen soruşturma olup, olmadığını bilmem de mümkün değildir. Aksine ihale yasaklı olmayan bir firmanın ihaleye sokulmaması ihaleye fesat karıştırma suçunu oluşturur. Dosya kapsamında bana sorulan iddiaların hiçbirisini kabul etmiyorum M.D.’ye ait gayrimenkul firması ve N.E.’ye ait inşaat firması benim yönettiğim firmalar, benim kurduğum firmalar değildir” dedi.

Üzerine atılı suçlamaları reddeden Mustafa Bozbey’in, “Ben kesinlikle çıkar amaçlı bir suç örgütü kurmadım. Usulsüzlük yapmadım. Ben hiç kimseden de bir rüşvet almadım. Bu iddiaları kendime zül kabul ediyorum ve iddiaların hepsini reddediyorum. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum” dediği öğrenildi. (DHA)