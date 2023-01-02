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Bursa’da ünlü oyuncunun da aralarında bulunduğu 15 kişi yedikleri mantardan zehirlendi

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#Mantar#Zehirlenme#Bursa
Bursa’da ünlü oyuncunun da aralarında bulunduğu 15 kişi yedikleri mantardan zehirlendi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 02, 2023 04:21

Bursa’da ünlü oyuncu Burak Bozdağ'ın da aralarında bulunduğu 15 kişilik aile akşam yemediğinde yedikleri mantardan zehirlendi. Çevredeki hastanelere kaldırılan vatandaşlar tedavi altına alındı.

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Erzurumlu Mümessil, Zerk ve Bordo Bereliler Afrin gibi filmlerde oyunculuk yapan 43 yaşındaki Burak Bozdağ, ailesiyle birlikte Osmangazi ilçesine bağlı Ovakça Mahallesi'nde oturan akrabalarının evine gitti. Akşam yemeğinde buluşan aile bireyleri yedikleri mantar üzerine kusma ve üşüme şikayetleri yaşadı. Zehirlendiklerini düşünen aile bireyleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Adrese gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan 15 kişi tedavi altına alındı. Öte yandan, polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

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#Mantar#Zehirlenme#Bursa

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