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Bolu, Burdur, Muğla ve Bursa Uludağ'da orman yangını

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#Bursa#Uludağ#Orman
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 28, 2023 16:18

Son günlerde etkisi altında olduğumuz aşırı sıcaklar ile beraber orman yangınlarında da artış yaşandı. Bugün Bolu, Burdur ve Bursa'nın Uludağ eteklerinde çıkan orman yangınlarına karadan ve havadan müdahale ediyor. Muğla'nın Fethiye ilçesindeki yangın ise kontrol altına alındı.

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Yıldırım ilçesi Kaplıkaya Mahallesi mevkisinde saat 14.00 sıralarında orman yangını çıktı. Uludağ eteklerinden yükselen dumanı görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Alevlere karadan müdahale sürerken, söndürme çalışmalarına 1 helikopter de havadan destek veriyor. AKUT'un da katıldığı çalışmalarda, vatandaşlar da ekiplere yardımcı oluyor. Bölgede polis ekipleri önlem alırken, sağlık ekipleri de hazır bekletiliyor.

Bolu, Burdur, Muğla ve Bursa Uludağda orman yangını

BOLU'DAKİ ORMAN YANGININA MÜDAHALE

Bolu'da dün akşam çıkan orman yangınına, havadan müdahale devam ediyor. Karadan ulaşılabilen alanlarda alevler kontrol altına alınırken, bölgede yangın söndürme helikopteri ile müdahale sürüyor.

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Bolu, Burdur, Muğla ve Bursa Uludağda orman yangını

VALİ KILIÇ, YANGIN BÖLGESİNDE

Bolu Valisi Erkan Kılıç, İl Jandarma Komutanı Albay Haluk Saygılı ile birlikte yangın bölgesine gidip, yetkililerden bilgi aldı. Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Valiliğimizin koordinesinde Göynük ilçesinde başlayan yangına 4 helikopter, 11 arazöz, 2 dozer, 2 greyder 1 ekskavatör, 6 su ikmal aracı, 12 ilk müdahale aracı, 143 personel ve 42 vatandaş ile müdahale edilerek söndürme çalışmaları devam etmektedir" denildi.

Bolu, Burdur, Muğla ve Bursa Uludağda orman yangını

YANGIN 7 HELİKOPTER MÜDAHALE EDİYOR

Bolu'nun Göynük ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangınına müdahalede kullanılmak üzere bölgeye takviye olarak 5 yangın söndürme helikopteri daha gönderildi. Toplam 7 helikopter, yangına havadan müdahale ediyor. 50 hektar alanın zarar gördüğü yangına karadan müdahale edilebilmesi için de çalışma yürütülüyor. Dağ yamacındaki yangın için ekipler, iş makineleri ile yol açıp, bölgeye ulaşmaya çalışıyor.

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BURDUR'DA ORMAN YANGINI

BURDUR'un Bucak ilçesinde kızılçam ağaçları ile kaplı ormanda yangın çıktı; çok sayıda ekip bölgeye gönderildi.

Bolu, Burdur, Muğla ve Bursa Uludağda orman yangını

Kestel köyü Toprakdüdeni mevkisindeki ormanda, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede büyürken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi. Bucak Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri, Bucak Belediyesi itfaiye araçları, çok sayıda personel yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Köylülerin de desteğiyle yangının kontrol altına alınmasına çalışılıyor. Halim AKCA/BUCAK (Burdur), (DHA)

MUĞLA'DA ORMAN YANGINI

 Muğla'nın Fethiye ilçesinde orman yangını çıktı. Katrancı Koyu mevkisinde kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda, saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, durumu orman ekiplerine bildirdi. Bölgeye 5 uçak, 6 helikopter ve 15 arazöz sevk edildi. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

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Bolu, Burdur, Muğla ve Bursa Uludağda orman yangını

KONTROL ALTINDA

Muğla'nın Fethiye ilçesinde saat 14.00'te çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahale ile 1 saatte kontrol altına alındı. 2 hektarlık alanın zarar gördüğü yangın sırasında yerli ve yabancı turistlerin deniz keyfini sürdürmesi dikkat çekti. Bu arada yangın ile ilgili Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)

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#Bursa#Uludağ#Orman

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