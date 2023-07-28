Bolu, Burdur, Muğla ve Bursa Uludağ'da orman yangını

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Yıldırım ilçesi Kaplıkaya Mahallesi mevkisinde saat 14.00 sıralarında orman yangını çıktı. Uludağ eteklerinden yükselen dumanı görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Alevlere karadan müdahale sürerken, söndürme çalışmalarına 1 helikopter de havadan destek veriyor. AKUT'un da katıldığı çalışmalarda, vatandaşlar da ekiplere yardımcı oluyor. Bölgede polis ekipleri önlem alırken, sağlık ekipleri de hazır bekletiliyor.

BOLU'DAKİ ORMAN YANGININA MÜDAHALE

Bolu'da dün akşam çıkan orman yangınına, havadan müdahale devam ediyor. Karadan ulaşılabilen alanlarda alevler kontrol altına alınırken, bölgede yangın söndürme helikopteri ile müdahale sürüyor.

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VALİ KILIÇ, YANGIN BÖLGESİNDE

Bolu Valisi Erkan Kılıç, İl Jandarma Komutanı Albay Haluk Saygılı ile birlikte yangın bölgesine gidip, yetkililerden bilgi aldı. Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Valiliğimizin koordinesinde Göynük ilçesinde başlayan yangına 4 helikopter, 11 arazöz, 2 dozer, 2 greyder 1 ekskavatör, 6 su ikmal aracı, 12 ilk müdahale aracı, 143 personel ve 42 vatandaş ile müdahale edilerek söndürme çalışmaları devam etmektedir" denildi.

YANGIN 7 HELİKOPTER MÜDAHALE EDİYOR

Bolu'nun Göynük ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangınına müdahalede kullanılmak üzere bölgeye takviye olarak 5 yangın söndürme helikopteri daha gönderildi. Toplam 7 helikopter, yangına havadan müdahale ediyor. 50 hektar alanın zarar gördüğü yangına karadan müdahale edilebilmesi için de çalışma yürütülüyor. Dağ yamacındaki yangın için ekipler, iş makineleri ile yol açıp, bölgeye ulaşmaya çalışıyor.

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BURDUR'DA ORMAN YANGINI

BURDUR'un Bucak ilçesinde kızılçam ağaçları ile kaplı ormanda yangın çıktı; çok sayıda ekip bölgeye gönderildi.

Kestel köyü Toprakdüdeni mevkisindeki ormanda, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede büyürken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi. Bucak Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri, Bucak Belediyesi itfaiye araçları, çok sayıda personel yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Köylülerin de desteğiyle yangının kontrol altına alınmasına çalışılıyor. Halim AKCA/BUCAK (Burdur), (DHA)

MUĞLA'DA ORMAN YANGINI

Muğla'nın Fethiye ilçesinde orman yangını çıktı. Katrancı Koyu mevkisinde kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda, saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, durumu orman ekiplerine bildirdi. Bölgeye 5 uçak, 6 helikopter ve 15 arazöz sevk edildi. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

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KONTROL ALTINDA

Muğla'nın Fethiye ilçesinde saat 14.00'te çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahale ile 1 saatte kontrol altına alındı. 2 hektarlık alanın zarar gördüğü yangın sırasında yerli ve yabancı turistlerin deniz keyfini sürdürmesi dikkat çekti. Bu arada yangın ile ilgili Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)