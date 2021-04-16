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Gündem
Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)-
Haber Giriş: 16.04.2021 - 09:02 | Son Güncelleme:

Bursa'da Ulu Cami'ye balyozlu saldırı

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Bursa'da Ulu Cami'ye balyozlu saldırı

Bursa'da tarihi Ulu Cami’ye balyozla saldırıda bulunan Tamer Ö. (41), polis tarafından gözaltına alındı.

Merkez Osmangazi ilçesinde dün saat 23.00 sıralarında Tamer Ö. yanına aldığı balyozla Ulu Cami’nin kuzey kapısına geldi. Tamer Ö., balyozla caminin korkuluklarına ve mermere vurmaya başladı. Durumu fark eden güvenlik görevlileri Tamer Ö.’ye müdahale edip, polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, Tamer Ö.’yü gözaltına aldı.

Bursada Ulu Camiye balyozlu saldırı



Çiftçilik yaptığı belirlenen ve psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Tamer Ö., Çarşı Polis Merkezi'ne götürüldü. Tamer Ö.’nün sorgusu sürüyor.

Bursada Ulu Camiye balyozlu saldırı

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