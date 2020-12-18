MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBursa'da trafikte tepki çeken görüntü
GeriGündem Bursa'da trafikte tepki çeken görüntü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)-
Haber Giriş: 18.12.2020 - 11:33 | Son Güncelleme:

Bursa'da trafikte tepki çeken görüntü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bursa'da trafikte tepki çeken görüntü
Abone Olgoogle-news

Bursa'da elleri montunun cebinde olduğu görülen sürücünün, motosikletiyle tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Osmangazi ilçesi İzmir Yolu Caddesi’nde seyir halindeki motosikletin sürücüsünün elleri montunun cebinde olduğunu görenler, şaşkınlık yaşadı. Motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolcuğu bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülere; motosikletin diğer araçların arasında ilerlediği ve sürücünün elleri cebindeyken şerit değiştirdiği anlar yansıdı.

Görüntü, sosyal medyada paylaşılınca tepki topladı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle