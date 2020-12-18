Bursa'da trafikte tepki çeken görüntü

Osmangazi ilçesi İzmir Yolu Caddesi’nde seyir halindeki motosikletin sürücüsünün elleri montunun cebinde olduğunu görenler, şaşkınlık yaşadı. Motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolcuğu bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülere; motosikletin diğer araçların arasında ilerlediği ve sürücünün elleri cebindeyken şerit değiştirdiği anlar yansıdı.

Görüntü, sosyal medyada paylaşılınca tepki topladı.