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Bursa'da trafikte sopalı kavga

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#Bursa#Trafik#Kavga
Bursada trafikte sopalı kavga
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2022 09:51

Bursa'da halk otobüsü sürücüsü ile otomobil şoförünün yol verme kavgasında, otomobil sürücüsü otobüsün önünü kesti, otobüs şoförü ise sopayla otomobil sürücüsünün üzerine yürüdü.

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Olay merkez Nilüfer ilçesi Beşevler mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre otobüs şoförü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme sebebiyle tartışma başladı. Buna sinirlenen otomobil şoförü korna çalarak tepki gösterdi. Bir süre daha ilerleyen otomobil sürücüsü özel halk otobüsünün önüne geçerek otobüsün önünü kesti. Sözlü olarak başlayan tartışmada otobüs şoförü aracında bulunan sopayı alarak önüne kıran diğer sürücünün üzerine yürüdü.

Karşılıklı olarak birbirlerine küfür eden sürücülerin bulunduğu noktada tartışmayı gören sabit görevli polis ekipleri ve yolcular, kavga eden tarafları ayırmak için araya girdi. Müdahalenin ardından ayrılan tarafların birbirlerinden şikayetçi olduğu öğrenildi.

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#Bursa#Trafik#Kavga

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