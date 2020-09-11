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Abdulselam UĞUR/BURSA, (DHA)
Haber Giriş: 11.09.2020 - 10:25 | Son Güncelleme:

Bursa'da trafikte makas atan otomobil kamerada

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Bursa'da trafikte makas atan otomobil kamerada
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BURSA’da bir sürücünün otomobiliyle trafikte makas atarak ilerlemesi cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yıldırım ilçesi, Millet Mahallesi’ndeki çevre yolunda, bir otomobilin yüksek hızla diğer araçlara makas atarak ilerlemesi, trafikte tedirginlik yarattı. Kendi canını olduğu gibi, trafikteki diğer insanların da canını tehlikeye atan otomobil sürücüsünün, birbiri ardına araçlara makas atması başka bir otomobilin sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Bir süre bu şekilde ilerleyen otomobil, trafik ışıklarının kırmızı yandığını görünce, yavaşlayarak durdu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, tepki çekti.

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