×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bursa'da trafikte dehşet! Baltayla otobüs şoförünün üzerine yürüdü

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Nisan 18, 2026 10:29

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde otobüs ile kamyonet sürücüsü arasında çıkan trafik tartışması, şüphelinin eline aldığı balta ile tehdit savurmasıyla büyüdü. Otobüsteki yolcular büyük panik yaşarken şüphelinin yakalanması için polis araştırma başlattı.

Haberin Devamı

Olay, dün 18.05 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Yeşil Mahallesi 1. Yeşil Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir içi sefer yapan bir otobüste yolculuk yapan vatandaşın ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. İddiaya göre, 48 AHN plakalı aracın sürücüsü, trafik nedeniyle aracından inerek otobüs şoförü ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli İ.M. (65), aracından çıkardığı balta olarak tabir edilen kesici aleti otobüs şoförüne doğru sallayarak tehditte bulundu, hakaretler savurdu.

O anlar, otobüste bulunan S.B. (25) tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle olay büyümeden sonlandırılırken, şüpheli şahıs aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.

Yapılan incelemelerde, şüpheli şahsın kimliği tespit edilirken, olayla ilgili Cumhuriyet Savcısına bilgi verildi. Soruşturmanın polis ekiplerince sürdürüldüğü öğrenildi.

