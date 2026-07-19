Bursa'da trafik levhasına çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı

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Kaza, saat 02.00 sıralarında Bursa-Ankara Karayolu'nun İnegöl girişinde meydana geldi. Fatih K. yönetimindeki 16 KIV 15 plakalı motosiklet, Bursa yönüne seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu savruldu. Motosiklet, refüje çıkarak trafik levhasına çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Fatih K.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)