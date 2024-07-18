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Bursa'da trafik kazasında ilginç anlar! '3 tane içtim bir şey çıkar mı?' diye sordu

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#Osmangazi#Polis#Bursa
Bursada trafik kazasında ilginç anlar 3 tane içtim bir şey çıkar mı diye sordu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2024 10:26

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde Ersin K. otomobili ile sulama tankerine çarpıp bariyerlere girdi. Olay yerine gelen polis ekibiyle pazarlık yapmaya çalışan Ersin K., “3 bira içtim bir şey çıkar mı ?” dedi. Sürücü 174 promil alkollü çıktı.

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Merkez, Osmangazi ilçesi Yenikaraman Mahallesi Mudanya Yolu Caddesi üzerinde 34 BMN plakalı otomobiliyle seyir halinde olan Ersin K., yolun sağ şeridinden ilerleyen sulama tankerine arkadan çarptı. Kazanın etkisiyle savrulan araç, bariyerlere çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Şans eseri kazayı ufak sıyrıklarla atlatan sürücünün tedavisi ayakta yapılırken, Ersin K., kara kara düşünmeye başladı. Ersin K., arkadaşını arayıp kaza yerine gelmesini istedi.

Bursada trafik kazasında ilginç anlar 3 tane içtim bir şey çıkar mı diye sordu

Polis ekipleri sürücüye alkol testi yapmak için geldiğinde, Ersin K. pazarlığı başladı. “3 bira içtim bir şey çıkar mı?” diye soran sürücü, arkadaşına üfletmesi için polisi ikna etmeye çalıştı. Bir süre üflememek için uğraşan sürücü, 174 promil alkollü çıkınca karakolluk oldu.

Bursada trafik kazasında ilginç anlar 3 tane içtim bir şey çıkar mı diye sordu

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Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Bursada trafik kazasında ilginç anlar 3 tane içtim bir şey çıkar mı diye sordu

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#Osmangazi#Polis#Bursa

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