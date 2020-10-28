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Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)
Haber Giriş: 28.10.2020 - 21:29 | Son Güncelleme:

Bursa'da trafik kazası! Otomobil bariyerlerde asılı kaldı

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Bursa'da trafik kazası! Otomobil bariyerlerde asılı kaldı
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BURSA'nın İnegöl ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, orta refüjdeki ağaçlara çarparak, bariyer üzerinde asılı kaldı. Kazayı sürücü yara almadan atlatırken, otomobil, çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaza, akşam saatlerinde İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Ahmet Türkel çevre yolu üzerinde meydana geldi. Erdal Uçar (39) yönetimindeki 41 AU 106 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjde bulunan ağaca çarptı. Kaza sonucu otomobil orta refüjdeki bariyerler üzerinde asılı kaldı. Erdal Uçar, kazayı yara almadan atlattı. Otomobil, çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı.

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