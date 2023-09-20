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Bursa'da trafik kazası! 3'ü polis 6 kişi yaralandı

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#Bursa#Trafik Kazası#Osmangazi Trafik Kazası
Oluşturulma Tarihi: Eylül 20, 2023 03:51

Bursa'da polis aracı ile servis minibüsü ve taksinin karıştığı kazada 3'ü polis memuru 6 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler yaralıların yardımına koşarken, sağlık ekiplerine de haber verildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaza, saat 23.45 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Elmasbahçeler Mahallesi, Ali Ferruh Yücel Caddesi Gökdere Meydanı'nda meydana geldi. Görevden dönen 16 A 62737 plakalı polis aracı, Beyazıt Caddesi istikametinden, Kemal Bengü Caddesi'ne ilerlediği sırada, Ali Feruh Yücel Caddesi istikametine ilerleyen Asım S. yönetimindeki 16 S 7623 plakalı servis minibüsü ve aynı yönde seyreden Göksel Ç.'nin kullandığı 16 T 0645 plakalı taksi ile çarpıştı. Polis aracı refüjde bulunan elektrik direğine çarparak dururken, kazada servis minibüsünde bulunan 3 işçi ile polis 3 polis memuru yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler yaralıların yardımına koşarken, sağlık ekiplerine de haber verildi. 

Bursada trafik kazası 3ü polis 6 kişi yaralandı


İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı polis memurları kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne, servis minibüsünde yaralanan 3 işçi ise Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Bursada trafik kazası 3ü polis 6 kişi yaralandı

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#Bursa#Trafik Kazası#Osmangazi Trafik Kazası

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