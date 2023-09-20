Bursa'da trafik kazası! 3'ü polis 6 kişi yaralandı

Güncelleme Tarihi:
Kaza, saat 23.45 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Elmasbahçeler Mahallesi, Ali Ferruh Yücel Caddesi Gökdere Meydanı'nda meydana geldi. Görevden dönen 16 A 62737 plakalı polis aracı, Beyazıt Caddesi istikametinden, Kemal Bengü Caddesi'ne ilerlediği sırada, Ali Feruh Yücel Caddesi istikametine ilerleyen Asım S. yönetimindeki 16 S 7623 plakalı servis minibüsü ve aynı yönde seyreden Göksel Ç.'nin kullandığı 16 T 0645 plakalı taksi ile çarpıştı. Polis aracı refüjde bulunan elektrik direğine çarparak dururken, kazada servis minibüsünde bulunan 3 işçi ile polis 3 polis memuru yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler yaralıların yardımına koşarken, sağlık ekiplerine de haber verildi.