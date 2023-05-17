Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Bursa'da TIR sürüklenerek viyadüğe devrildi: Acı haber geldi

Güncelleme Tarihi:

#Viyadük#Bursa#TIR
Bursada TIR sürüklenerek viyadüğe devrildi: Acı haber geldi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 17, 2023 07:52

Bursa'da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan kumaş yüklü TIR devrildi. Metrelerce sürüklenen TIR bariyerlere çarparak 60 metrelik viyadükten dere yatağına düştü. Kazada demir yığınına dönen TIR’da sıkışan Alişan Eryılmaz (59) hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

Kaza, saat 04.30 sıralarında İstanbul-İzmir Otoyolu Gemlik ilçesi mevkiinde meydana geldi. Gemlik Serbest Bölge’de bulunan bir fabrikadan aldığı kumaşları İstanbul’a götürmek üzere yola çıkan Alişan Eryılmaz (59) idaresindeki 16 AIA 371 plakalı TIR, İstanbul-İzmir Otoyolu’ndaki Gemlik-1 Viyadüğü’nde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Savrularak yan yatan TIR metrelerce sürüklenerek bariyerlere çarptı. Bariyerleri parçalayarak 60 metrelik yükseklikten dere yatağına düşen TIR demir yığınına döndü.

Bursada TIR sürüklenerek viyadüğe devrildi: Acı haber geldi

TIR'IN ŞOFÖRÜ HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, TIR’ın direksiyon kabininde sıkışan şoförü Alişan Eryılmaz’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olası bir başka Kaza ihtimaline karşı çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri Eryılmaz’ın cansız bedenini sıkıştığı yerden çıkarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin 1 saatlik çalışmasından sonra çıkarılan Eryılmaz’ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından Gemlik Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.

Kaza nedeniyle İstanbul-İzmir Otoyolu‘na çok sayıda kumaş rulosu savrulurken, TIR’daki kumaşların büyük bir bölümü de dere yatağına döküldü. Polisin olay yerindeki incelemesi ve yolun temizlenmesinin ardından trafik normal seyrine döndü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Viyadük#Bursa#TIR

BAKMADAN GEÇME!

Dünyanın gözü Türkiyede: Erdoğan zafere çok yakın... İngiliz ekonomistten Kılıçdaroğlu itirafı

Dünyanın gözü Türkiye'de: Erdoğan zafere çok yakın... İngiliz ekonomistten Kılıçdaroğlu itirafı

#Seçim
İşte TBMM’de yeni dönem... 5 gruplu 15 partili renkli bir meclis

İşte TBMM’de yeni dönem... 5 gruplu 15 partili renkli bir meclis

#TBMM
Cumhurbaşkanı seçiminde ilk kez ikinci tur

Cumhurbaşkanı seçiminde ilk kez ikinci tur

#Cumhurbaşkanlığı