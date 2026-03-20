Bursa'da TIR otomobili metrelerce sürükledi

#Bursa#Kestel#Tır
Oluşturulma Tarihi: Mart 20, 2026 09:52

Bursa'nın Kestel ilçesinde şerit değiştirmek isteyen otomobilin sürücüsü sol şeritten gelen TIR'ı fark etmedi. TIR'ın çarptığı otomobil metrelerce savrulurken, o anlar kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Kestel ilçesi Ankara Yolu caddesi üzerinde meydana gelen kazada. seyir halindeki otomobil sürücüsü şerit değiştirmek istediği sırada sol şeritte ilerleyen TIR ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle TIR'ın önünde kalan otomobil metrelerce sürüklendi.

Olayı fark eden diğer sürücüler, korna ve selektörlerle TIR şoförünü uyardı. Uyarılar üzerine durumu fark eden tır sürücüsü aracı güçlükle durdurabildi. muhtemel bir facia son anda önlendi.

Kazada can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

