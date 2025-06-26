Bursa'da tepki çeken görüntüler! Otobüs şoförü engelli vatandaşa hakaret etti

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Olay, merkez ilçede sefer yapan özel halk otobüsünde yaşandı. Arka kapıyı açan ancak engelli vatandaşın binmesi için herhangi bir yardımda bulunmayan şoför, "Bu benim görevim değil, nasıl biniyorsa binsin" sözleriyle yolcuların tepkisine neden oldu.

"BABANIN MALI MI GERİ ZEKALI"

Yolcular, engelli rampasını açmak istediklerinde şoför yine yardım etmeyince, bir kadın yolcu rampayı kendi çabasıyla açmaya çalıştı. Ancak rampa elinden kayarak yere düştü. Bu esnada sinirlenen şoför, "Babanın malı mı geri zekâlı, nasıl düşürüyorsun onu?" diyerek kadına hakarette bulundu.

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Kadının "Elim ameliyatlı, elimden kaydı" demesine rağmen, bağırmayı sürdüren şoför bu kez otobüsteki diğer yolculara da yüksek sesle hakaretler yağdırdı.

Olay sırasında otobüste bulunan bebeklerin ağlaması ve yolcuların yaşadığı panik anları dikkat çekerken, bazı vatandaşlar cep telefonlarıyla şoförün durumu kayıt altına aldı. Yolcular, yaşananlara tepki göstererek şoförden şikâyetçi oldu.