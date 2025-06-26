×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bursa'da tepki çeken görüntüler! Otobüs şoförü engelli vatandaşa hakaret etti

Güncelleme Tarihi:

#Bursa#Otobüs Şoförü#Engelli Vatandaş
Bursada tepki çeken görüntüler Otobüs şoförü engelli vatandaşa hakaret etti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 26, 2025 14:52

Bursa’da özel halk otobüs şoförü engelli bir vatandaşa yönelik tutumu nedeniyle tepki çekti. Tekerlekli sandalyeli yolcuya yardım etmeyen şoför, yolcuların tepkisine rağmen geri adım atmayınca tartışma çıktı.

Haberin Devamı

Olay, merkez ilçede sefer yapan özel halk otobüsünde yaşandı. Arka kapıyı açan ancak engelli vatandaşın binmesi için herhangi bir yardımda bulunmayan şoför, "Bu benim görevim değil, nasıl biniyorsa binsin" sözleriyle yolcuların tepkisine neden oldu.

"BABANIN MALI MI GERİ ZEKALI"

Yolcular, engelli rampasını açmak istediklerinde şoför yine yardım etmeyince, bir kadın yolcu rampayı kendi çabasıyla açmaya çalıştı. Ancak rampa elinden kayarak yere düştü. Bu esnada sinirlenen şoför, "Babanın malı mı geri zekâlı, nasıl düşürüyorsun onu?" diyerek kadına hakarette bulundu.

Bursada tepki çeken görüntüler Otobüs şoförü engelli vatandaşa hakaret etti

Kadının "Elim ameliyatlı, elimden kaydı" demesine rağmen, bağırmayı sürdüren şoför bu kez otobüsteki diğer yolculara da yüksek sesle hakaretler yağdırdı.

Haberin Devamı

Olay sırasında otobüste bulunan bebeklerin ağlaması ve yolcuların yaşadığı panik anları dikkat çekerken, bazı vatandaşlar cep telefonlarıyla şoförün durumu kayıt altına aldı. Yolcular, yaşananlara tepki göstererek şoförden şikâyetçi oldu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bursa#Otobüs Şoförü#Engelli Vatandaş

BAKMADAN GEÇME!