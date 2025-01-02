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Bursa'da telefonla aradıkları anneyi oğlu olduğunu söyleyip dolandırdılar

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#BURSA#Osmangazi#Dolandırıcılık
Bursada telefonla aradıkları anneyi oğlu olduğunu söyleyip dolandırdılar
Oluşturulma Tarihi: Ocak 02, 2025 10:40

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 71 yaşındaki Sevim Y., kendisini tanımadığı numaradan arayıp, 'oğlu' olduğuna inandıran şüphelinin, eve gönderdiği kişiye 1 milyon 200 bin lira tutarındaki 21 ince bilezik, 17 Cumhuriyet altını, 2 bin dolar ve 30 bin TL'yi teslim etti. Oğlunu arayınca, dolandırıldığını anlayan Sevim Y.’nin şikayeti üzerine şüpheliler Uğur E. (34) ve Hasan P. (37), İstanbul'da yakalandı.

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Osmangazi ilçesi Muradiye Mahallesi Çekirge Caddesi'ndeki evde yalnız yaşayan Sevim Y., 28 Aralık'ta öğle saatlerinde, kendisini tanımadığı numaradan arayarak, "Anne ben oğlun Suat'ım. Şarjım bittiği için seni arkadaşımın telefonundan arıyorum. Zor durumdayım. Sana bir kişiyi gönderiyorum. Evimizdeki tüm altın, döviz ve paraları ona ver" diyen kişiye inandı.

Sevim Y., telefonu kapattıktan sonra adresine gelen Uğur E.'ye, evinde bulunan 1 milyon 200 bin lira tutarındaki 21 ince bilezik, 17 Cumhuriyet altını, 2 bin dolar ve 30 bin TL’yi teslim etti. Bir süre sonra oğlunu cep telefonundan arayan Sevim Y., dolandırıldığını anladı.

Sevim Y.’nin şikayeti üzerine soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, evin çevresindeki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerden kimlikleri tespit edilen Uğur E. ile Hasan P., olaydan 2 gün sonra, yaşadıkları İstanbul'da yakalandı.

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Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda da 21 bilezik, 7 Ata altını, 43 bin lira ele geçirildi. Gözaltına alınan Uğur E. ve Hasan P., sorgulanmak üzere Bursa’ya getirildi.

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#BURSA#Osmangazi#Dolandırıcılık

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