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Bursa'da telefon dükkanına silahlı saldırı kamerada

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#Bursa#Polis#Suç
Bursada telefon dükkanına silahlı saldırı kamerada
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 24, 2024 09:34

Bursa'da bir telefon dükkanına kimliği belirsiz kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatırken, saldırı güvenlik kamerasına yansıdı. Şahsın silahını ve kullandığı motosikleti yere düşürme anları ve kaçarken motosikletini ayağıyla sürümesi dikkat çekti.

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Merkez Osmangazi ilçesi Çekirge Mahallesi'nde bir telefon bayisini hedef alan motosikletli saldırgan çevredekilere aldırış etmedi. Kasklı saldırgan iki tekerlekli aracını park edip defalarca ateş etti.

Önce tabancayı, ardından motosikleti yere düşüren şüpheli düşe kalka hedef aldığı iş yerine yaklaşık bir şarjör mermi boşalttı. Saldırganı görenler hemen 112 ekiplerini arayıp bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Ekipler yaptığı incelemenin ardından kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Bursada telefon dükkanına silahlı saldırı kamerada

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#Bursa#Polis#Suç

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