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Bursa'da tekstil fabrikasında korkutan yangın

Güncelleme Tarihi:

#Bursa#Osmangazi#Yangın
Bursada tekstil fabrikasında korkutan yangın
Oluşturulma Tarihi: Ocak 29, 2025 05:21

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında patlama sonucu yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir tekstil fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre makine patlaması sonucu çıkan yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla bitişiğinde bulunan fabrikaya sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangında can kaybı meydana gelmezken, tekstil fabrikasında maddi zarar oluştu.

Bursada tekstil fabrikasında korkutan yangın

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#Bursa#Osmangazi#Yangın

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