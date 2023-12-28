×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Bursa'da tekstil fabrikasında korkunç ölüm: Yük asansörü ile duvar arasına sıkıştı

Güncelleme Tarihi:

#Bursa#Tekstil Fabrikası#Yük Asansörü
Bursada tekstil fabrikasında korkunç ölüm: Yük asansörü ile duvar arasına sıkıştı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 28, 2023 17:38

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde tekstil fabrikasında yük asansörü ile duvar arasında sıkışan işçi Yakup Altun (50), hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

Olay, saat 15.30 sıralarında, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Mustafa Karaer Caddesi'ndeki bir tekstil fabrikasında çalışan Yakup Altun, malzeme yüklerken, hareket eden asansörle duvar arasında sıkıştı.

Olayı gören iş arkadaşları, sıkışan Altun'u kurtarmaya çalışırken, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların olay yerindeki kontrolünde, Altun'un öldüğü belirlendi.

İtfaiye ekiplerinin sıkıştığı yerden çıkardığı Yakup Altun'un cenazesi, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bursa#Tekstil Fabrikası#Yük Asansörü

BAKMADAN GEÇME!