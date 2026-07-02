×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bursa'da tekerlekli sandalyeli eşin yardım çığlığı! Kanlar içinde bulundu

Güncelleme Tarihi:

#Faize Karaca#Bursa#Ölüm
Bursada tekerlekli sandalyeli eşin yardım çığlığı Kanlar içinde bulundu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 02, 2026 14:43

Mudanya ilçesinde tekerlekli sandalyeye bağımlı olan 82 yaşındaki A.K.'nin balkondan yardım istemesi üzerine eve sevk edilen ekipler, eşi Faize Karaca'yı banyoda kanlar içinde buldu. Boğazında kesici aletle oluştuğu belirtilen kesi izleri tespit edilen ve yaşamını yitirdiği belirlenen 77 yaşındaki kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Haberin Devamı

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Mudanya ilçesi Güzelyalı Mahallesi Atatürk Caddesi’ndeki Selvi Apartmanı’nın 3’üncü katında meydana geldi.

KOMŞULARDAN YARDIM İSTEDİ

Tekerlekli sandalyeye bağımlı olan A.K., iddiaya göre evin balkonuna çıkarak komşularından yardım istedi. A.K.’nin yardım çağrısını duyan çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

Bursada tekerlekli sandalyeli eşin yardım çığlığı Kanlar içinde bulundu

KANLAR İÇİNDE BULUNDU

Ekiplerin girdiği evin banyosunda, A.K.’nin eşi Faize Karaca’nın kanlar içinde yerde yattığı görüldü. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Karaca’nın hayatını kaybettiği ve boğazında kesici alet kaynaklı olduğu belirtilen kesi izlerinin olduğu belirlendi.

Haberin Devamı

Bursada tekerlekli sandalyeli eşin yardım çığlığı Kanlar içinde bulundu

OTOPSİ YAPILACAK

Karaca’nın cenazesi, savcılık incelmesinin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Gözden Kaçmasınİstanbul’da gençlerin kavgası kamerada Yere yatırıp demirle darbettilerİstanbul’da gençlerin kavgası kamerada! Yere yatırıp demirle darbettilerHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınEvlilik vaadiyle dolandırıcılık: 1 milyon liralık altınla kaçan gelin ve suç ortağı tutuklandıEvlilik vaadiyle dolandırıcılık: 1 milyon liralık altınla kaçan gelin ve suç ortağı tutuklandıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Faize Karaca#Bursa#Ölüm

BAKMADAN GEÇME!