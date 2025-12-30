×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bursa'da tekel bayine silahlı saldırı: 2 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Bursa#İnegöl#Tekel Bayi
Bursada tekel bayine silahlı saldırı: 2 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 30, 2025 02:24

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir tekel bayine düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.

Haberin Devamı

Olay, saat 22.00 sıralarında İnegöl’ün kırsal Yeniceköy Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre E.A. (35), araçla geldiği ve aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Kemal G.’ye (66) ait tekel bayine tüfekle defalarca ateş açtı. Açılan ateşte işletme sahibi Kemal G. omzuna isabet eden saçmalarla yaralanırken, işletmede çalışan Nilgün Açıkgöz (50) ise yaşadığı panik ve korku nedeniyle kaçarken düşüp kolundan yaralandı. Şüpheli ise olayın ardından geldiği araçla kaçtı.

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bursa#İnegöl#Tekel Bayi

BAKMADAN GEÇME!