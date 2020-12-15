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Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ,(Bursa),(DHA)
Haber Giriş: 15.12.2020 - 17:45 | Son Güncelleme:

Bursa'da tek katlı ev alev alev yandı

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Bursa'da tek katlı ev alev alev yandı
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BURSA’nın Orhangazi ilçesinde tek katlı müstakil ev, çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Bursada tek katlı ev alev alev yandı
İlçeye bağlı Arapzaade Mahallesi, 6 No’lu Sokak üzerinde Suriye uyruklu ailenin oturduğu tek katlı evde, saat 15.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kimsenin olmadığı evde alevler kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bir saatlik çalışmayla kontrol altına alınan yangında ev kullanılamaz hale geldi. Sobadan çıktığı öne sürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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