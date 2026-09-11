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Bursa'da tehlike saçan köprü ulaşıma kapatıldı: Tabliyeler arasında 20 santimlik yarık oluştu

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#Bursa Çeltikçi Köprüsü#Ulaşım Sorunu#Köprü Bakımı
Bursada tehlike saçan köprü ulaşıma kapatıldı: Tabliyeler arasında 20 santimlik yarık oluştu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 11, 2026 13:25

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ve Karacabey ilçeleri arasındaki ulaşımı sağlayan 1973 yapımı Çeltikçi Köprüsü'nün tabliyeleri arasında 20 santimlik açıklık meydana geldi. Jandarmanın önlem aldığı köprü, araç ve yaya geçişlerine kapatıldı.

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Olay, saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Mustafakemalpaşa ilçesinin kırsal Çeltikçi Mahallesi ile Karacabey ilçesinin kırsal Ovaesemen Mahallesi arasında ulaşımı sağlayan 151 metre uzunluğunda, 5 metre genişliğindeki Çeltikçi Köprüsü’nün iki tabliyesi arasında 20 santimlik açıklık oluştu.

Bursada tehlike saçan köprü ulaşıma kapatıldı: Tabliyeler arasında 20 santimlik yarık oluştu

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, köprünün giriş ve çıkışlarında güvenlik önlemi alarak araç ve yaya geçişlerini yasakladı.

Bursada tehlike saçan köprü ulaşıma kapatıldı: Tabliyeler arasında 20 santimlik yarık oluştu

1973 yılında yapılan köprünün ulaşıma kapanmasıyla birlikte, iki ilçe arasındaki ulaşımın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı kırsal Durumtay Mahallesi’nden sağlanacağı belirtildi.

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Bursada tehlike saçan köprü ulaşıma kapatıldı: Tabliyeler arasında 20 santimlik yarık oluştu

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#Bursa Çeltikçi Köprüsü#Ulaşım Sorunu#Köprü Bakımı

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