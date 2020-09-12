Bursa'da tartıştığı oğlunu pompalı tüfekle vurdu

Olay, saat 11.00 sıralarında, Yıldırım ilçesi İsabey Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Sami Y. ile oğlu Nuri Y. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine baba Sami Y., pompalı tüfekle oğluna ateş etti. Göğsünden ve baldırından vurularak yaralanan Nur Y. kanlar içinde kalırken, baba Sami Y. kaçtı.



İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Nuri Y., Gürsu Cüneyt Yıldız Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Nuri Y.'nin durumunun ağır olduğu bildirildi.



Baba Sami Y. ise olay yerinden yaklaşık 500 metre mesafede polis ekipleri tarafından yakalandı. Tartışma sırasında başına aldığı darbe nedeniyle yaralı olan baba, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Tedavisinin ardından da gözaltına alındı.



Öte yandan olayın ardından baba ve oğulun yakınları arasında arbede yaşandı. Polis, olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı.