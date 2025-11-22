Bursa'da tartıştığı kişiyi tüfekle öldürdü, polislere ateş açtı! Şüpheli aranıyor

Haberin Devamı

Olay, saat 08.30 sıralarında Gemlik ilçesi Dr. Ziya Kaya Mahallesi Fatih Caddesi'nde meydana geldi. Caddede karşılaşan 2 kişi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile taraflardan biri, yanında taşıdığı tüfekle Erdal Gündüz'e ateş açtı.

Erdal Gündüz kanlar içinde yere yığılırken, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Silahıyla birlikte olay yerinden uzaklaşan şüpheli, kendisini durdurmak isteyen polis ekiplerine de ateş açarak kaçtı. Polis ekibinden yaralanan olmazken, Erdal Gündüz'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.