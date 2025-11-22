×
Bursa'da tartıştığı kişiyi tüfekle öldürdü, polislere ateş açtı! Şüpheli aranıyor

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Kasım 22, 2025 10:30

Bursa'nın Gemlik ilçesinde tartıştığı Erdal Gündüz'ü (35) tüfekle vurup kaçan şüpheli, kendisini durdurmak isteyen polise de ateş açtı. Şüpheli kaçarken, Erdal Gündüz hayatını kaybetti. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, saat 08.30 sıralarında Gemlik ilçesi Dr. Ziya Kaya Mahallesi Fatih Caddesi'nde meydana geldi. Caddede karşılaşan 2 kişi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile taraflardan biri, yanında taşıdığı tüfekle Erdal Gündüz'e ateş açtı.

Erdal Gündüz kanlar içinde yere yığılırken, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Silahıyla birlikte olay yerinden uzaklaşan şüpheli, kendisini durdurmak isteyen polis ekiplerine de ateş açarak kaçtı. Polis ekibinden yaralanan olmazken, Erdal Gündüz'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

