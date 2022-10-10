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Bursa'da tartıştığı kişiyi bıçaklayarak kaçtı

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#Bursa#Mudanya#Bıçaklı Saldırı
Bursada tartıştığı kişiyi bıçaklayarak kaçtı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 10, 2022 09:23

Bursa'da trafikte yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada taraflardan biri yanında getirdiği bıçak ile tartıştığı sürücüyü bıçaklayarak kaçtı.

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Olay, Mudanya ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte 2 sürücü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Sürücüler biri yanında getirdiği bıçak ile tartıştığı sürücüyü bacağından bıçaklayarak arabasıyla bölgeden hızlıca uzaklaştı.

Yaralı sürücünün bağırması üzerine çevredeki vatandaşlar yanına gelerek sağlık ve polis ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen ekipler yaralı sürücüye olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Bıçaklayarak kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlatıldı.

Yol verme kavgasında tartıştığı sürücüyü bıçaklayarak kaçtı
daha fazla video içinYol verme kavgasında tartıştığı sürücüyü bıçaklayarak kaçtı
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#Bursa#Mudanya#Bıçaklı Saldırı

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