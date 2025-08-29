Bursa'da tartıştığı damadının otomobiliyle kaçarken tarlaya uçtu

Haberin Devamı

Kaza, saat 01.00 sıralarında İnegöl ilçesi Yeni Mahalle Akpınar Caddesi’nde meydana geldi. Adnan Y., damadı Okan B.’nin evinin önüne gitti. Burada taraflar arasında tartışma yaşandığı sırada iddiaya göre, Adnan Y. damadına ait otomobili, üzerinde bırakılan anahtarıyla çalıştırıp kaçtı.

Okan B. ise aracın arkasından koşarken, yaklaşık 200 metre ilerleyen Adnan Y. yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak tarlaya uçtu. Kazada hafif yaralanan Adnan Y., ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralı kayınbaba ve damadı ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.