×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bursa'da tartıştığı damadının otomobiliyle kaçarken tarlaya uçtu

Güncelleme Tarihi:

#Bursa#İnegöl#Trafik Kazası
Bursada tartıştığı damadının otomobiliyle kaçarken tarlaya uçtu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2025 07:17

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Adnan Y.(63) tartıştığı damadı Okan B.'nin (36) otomobili ile kaçarken, direksiyon hakimiyetini kaybederek tarlaya uçtu.

Haberin Devamı

Kaza, saat 01.00 sıralarında İnegöl ilçesi Yeni Mahalle Akpınar Caddesi’nde meydana geldi. Adnan Y., damadı Okan B.’nin evinin önüne gitti. Burada taraflar arasında tartışma yaşandığı sırada iddiaya göre, Adnan Y. damadına ait otomobili, üzerinde bırakılan anahtarıyla çalıştırıp kaçtı.

Okan B. ise aracın arkasından koşarken, yaklaşık 200 metre ilerleyen Adnan Y. yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak tarlaya uçtu. Kazada hafif yaralanan Adnan Y., ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralı kayınbaba ve damadı ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bursa#İnegöl#Trafik Kazası

BAKMADAN GEÇME!