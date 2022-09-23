Bursa'da tarihin en büyük uyuşturucu operasyonu: 102 kişi tutuklandı

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Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, uyuşturucu tacirlerine yönelik 6 aydır devam operasyona 3 gün önce start verildi. Özellikle Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi'nde 66 farklı adreste yapılan operasyonda haklarında 48 ayrı dosyadan 132 kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da operasyon günü Bursa'ya gelerek göreve giden 2020 polise moral vermişti.



Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorgulaması tamamlanan 132 kişiden 124'ü bugün adliyeye sevk edildi.



Operasyon çerçevesinde 1950 gram esrar, 65 gram bonzai, 25 adet ecstasy, 5 adet tabanca, 4 adet av tüfeği, 50 adet fişek ve ele geçirilen 221 bin liraya el konulurken; mahkemeye sevk edilen 124 zanlıdan 102'si tutuklandı. 22 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, 8 kişinin ise emniyette sorusunun sürdüğü öğrenildi.