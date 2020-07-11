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İlkay ALTAY/İZNİK(Bursa), (DHA)
Haber Giriş: 11.07.2020 - 13:52,Son Güncelleme:

Bursa'da tarihi türbeye spreyli saldırı

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Bursa'da tarihi türbeye spreyli saldırı
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BURSA'nın İznik ilçesinde, 18. yüzyılda yapıldığı tahmin edilen Afyon Sultan Türbesi, sprey ile çirkin saldırıya uğradı. Türbeye dua için gelen vatandaşlar şok yaşarken, duruma isyan etti.

İznik ilçesindeki, Beyler Mahallesi'nde bulunan ve bölgenin simgelerinden biri haline gelen Osmanlı Beyi Orhan Bey’in torunu Afyon Sultan'un (Ahiveyn Sultan) türbesine, kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından sprey boya ile yazılar yazıldı. 18. yüzyılda yapıldığı tahmin edilen türbeyi anlatan tabelanın yazıları, sprey boya ile kapatılırken, aynı zamanda türbenin etrafındaki duvarlara da sprey ile yazılar yazılması tepki çekti.

Türbeye dua için gelen vatandaşlar şok yaşarken, duruma isyan etti.

Bursada tarihi türbeye spreyli saldırı

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