Bursa'da tarihi çarşıda yangın: Ekipler müdahale ediyor

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Kayhan Mahallesi Danış Sokak'ta faaliyet gösteren 2 katlı mobilya mağazasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda, itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Ekipler, kentin birçok noktasından dumanı görülen yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

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