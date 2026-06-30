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Bursa'da tarihi çarşıda yangın: Ekipler müdahale ediyor

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#Bursa#Çarşı#Yangın
Oluşturulma Tarihi: Haziran 30, 2026 10:16

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde bir mobilya mağazasında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

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Kayhan Mahallesi Danış Sokak'ta faaliyet gösteren 2 katlı mobilya mağazasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda, itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Bursada tarihi çarşıda yangın: Ekipler müdahale ediyor

Ekipler, kentin birçok noktasından dumanı görülen yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Bursada tarihi çarşıda yangın: Ekipler müdahale ediyor

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#Bursa#Çarşı#Yangın

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