HABERLERGündem Haberleri

Bursa'da taciz iddiası ortalığı karıştırdı

Güncelleme Tarihi:

#Bursa#Osmangazi#Taciz İddiası
Oluşturulma Tarihi: Şubat 28, 2026 11:38

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde iki kız çocuğuna yönelik taciz iddiası, gerginliğe neden oldu. Olayda şüpheli, vatandaşların müdahalesinin ardından polis ekiplerince gözaltına alındı. Şahsın akli dengesinin yerinde olmadığı ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesi Şehreküstü Mahallesi, Cemal Nadir Caddesi üzerinde bir şahsın bölgede iki kız çocuğunu taciz ettiği iddia edildi. Durumu fark eden vatandaşlar şahsa tepki gösterirken, olay yerinde bulunan bir taksi kahyası çocukları kalabalığın arasından uzaklaştırarak güvenli bir noktaya götürdü.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri, şüpheliyi kısa sürede kontrol altına aldı. Gözaltına alınan şahıs kelepçelenerek polis aracına bindirildi ve ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Öte yandan gözaltına alınan şahsın akli dengesinin yerinde olmadığı açıklandı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

