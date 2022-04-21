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Bursa’da şüpheli çanta paniğe neden oldu

#BURSA#Çanta#Bomba İmha Uzmanı
Bursa’da şüpheli çanta paniğe neden oldu

Bursa’da tabelanın arkasına bırakılan ve paniğe sebep olan çantayı bomba imha uzmanı açtı. Şüpheli çantadan kıyafet çıktı.

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Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi Stadyum Caddesi'ndeki bir tabelanın arkasında şüpheli paket ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Cadde çift yönlü olarak şeritlerle araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Çantanın bomba şüphesi taşıması sebebiyle olay yerine bomba imha uzmanı çağırıldı.

Bursa’da şüpheli çanta paniğe neden oldu

Olay yerine gelen ve özel kıyafetini giyen bomba uzmanı çantayı önce tabelanın arkasından çıkardı.

Ardından çantaya yaklaşan ve yavaş hareketlerle çantayı açtı. Şüpheli çantadan erkek kıyafetleri ve aksesuarları çıktı.

Çanta incelenmek üzere polis merkezine götürülürken, kapatılan yol incelemelerin ardından tekrar trafiğe açıldı.

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Bursa’da şüpheli çanta paniğe neden oldu

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#BURSA#Çanta#Bomba İmha Uzmanı

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