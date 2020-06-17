Bursa'da sular ne zaman gelecek? BUSKİ su kesintisi programı

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (BUSKİ), Bursa'nın İznik ve Nilüfer ilçelerinin bazı mahallelerine su kesintisi uygulanacağını bildirdi. Yapılan duyuruda "Çalışmaların erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden , vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir." ifadelerine yer verildi Peki, Bursa'da sular ne zaman gelecek? İşte BUSKİ su kesintisi programı

İZNİK

İznik İlçesi Selçuk Mahallesi Yenişehir yolu üzeri Darka tatil köyü eski hastane bölgesi Adliye binası Jandarma komutanlığı Dırazali yolu üzeri ve Stadyum bölgesinde Şebeke Hattında yapılacak olan çalışma nedeniyle arasında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmaların erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden , vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 17.06.2020 08:30~17.06.2020 16:00

Kesim Zamanı:17.06.2020 08:30

NİLÜFER

Nilüfer İlçesi Cumhuriyet Mahallesi Kır Sokak Ve civarında Arıza nedeniyle 17/06/2020 tarihinde 12.30 ile 14:30 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmaların erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden , vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 17.06.2020 12:30~17.06.2020 14:30

Kesim Zamanı:17.06.2020 12:30