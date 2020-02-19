Bursa'da sular ne zaman gelecek? 19 Şubat Bursa Yıldırım su kesintisi

BUSKİ Genel Müdürlüğü'nün çeşitli bakım onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle su kesintileri yaşanıyor. İşte, 19 Şubat 2020 Bursa su kesintisi hakkında ayrıntılar...

Bursa'daki su kesintileri hakkında BUSKİ tarafından yapılan açıklamalar şu şekilde;

"BUSKİ Genel Müdürlüğümüz İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan altyapı çalışmaları kapsamında Mekez ve Ece mahallesi civarında 06.02.2020-29.02.2020 tarihleri arasında 08:00-18:00 saat aralığında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur."

"BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı tarafından içmesuyu ana iletim hattı üzerinde bakım onarım çalışması yapılacağından dolayı 19.02.2020 - Çarşamba Günü 00.10-24.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda, şebekeye su belirtilen zamandan daha önce verilebilecektir. Tedbirli olunması rica olunur. Su Kesintisi Uygulanacak Bölgeler Yıldırım İlçesi: Şükraniye Mahallesinin Beyazıt Mahallesine yakın kesimleri Beyazıt Mahallesinde Kasım Önadım Bulvarının Kuzeyinde kalan bölge 152Evler Mahallesinde Eğitim Caddesinin kuzeyinde kalan bölge Ortabağlar Mahallesinde Mimar Sinan Bulvarının Kuzeyinde kalan bölge Güllük Mahallesinde Mimar Sinan Bulvarının Kuzeyinde kalan bölge Mimar Sinan Mahallesinde Mimar Sinan Bulvarının Kuzeyinde kalan bölge (Bursa Teknik Üniversitesi hariç) Erikli Mahallesinde Eflak Caddesinin Kuzeyinde kalan bölge Esenevler Mahallesinde Erikli Mahallesine yakın kesimler Çınarönü Mahallesinde Ağrı Caddesi ve Şimşek Caddesinin Güneyinde kalan bölge Arabayatağı Mahallesinin Ulus Mahallesinin güneyinde kalan bölgesi Ulus Mahallesinde 15.Akasya Sokak, Azer Sokak, Arka Sokak, Mumcu Sokak, 4.Mera Sokak, 3.Mete Sokak ve civarında."