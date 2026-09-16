×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bursa'da suç örgütlerine sanal medyadan eleman arayan şebekeye baskın: 10 gözaltı!

Güncelleme Tarihi:

#Bursa Suç Örgütü#Sosyal Medya Operasyonu#Silahlı Eylemler
Oluşturulma Tarihi: Eylül 16, 2026 13:44

Sosyal medya üzerinden suç örgütlerini övüp silahlı eylemler için eleman arayan ve mesajlaşma gruplarında "tetikçilik, kundaklama" gibi suç başlıkları altında 250 bin liraya varan tarifeler belirleyen şebekeye operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında; suç örgütlerini ve örgütsel faaliyetleri özendirici ve övücü nitelikte sanal medya paylaşımları yapan, bu yapılar içerisinde yer almak isteyenlere yönelik çağrılarda bulunan ve silahlı eylemlerde kullanılmak üzere eleman teminine yönelik faaliyetlerde bulundukları değerlendirilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Bursada suç örgütlerine sanal medyadan eleman arayan şebekeye baskın: 10 gözaltı

Suç teşkil eden paylaşımlarda bulundukları tespit edilen 19 şüphelinin yakalanması için 18 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda farklı ebatlarda çok sayıda fişek ele geçirildi.

Haberin Devamı

Bursada suç örgütlerine sanal medyadan eleman arayan şebekeye baskın: 10 gözaltı

GASP 250 BİN TL, YURT DIŞINA KAÇAKÇILIK 11 BİN AVRO

Sanal medya üzerinden kurdukları mesajlaşma grubunda eylemleri için liste oluşturan şüphelilerin; ‘Tetik ve yaralama işleri’, ‘Kundaklama işleri’, ‘Kaçakçılık işleri’, ‘Uyuşturucu işleri’ ve ‘Sahte bilgi işleri’ başlıkları altında, 250 bin liradan 11 bin avroya (yaklaşık 618 bin TL) kadar fiyat belirledikleri görüldü.

Bursada suç örgütlerine sanal medyadan eleman arayan şebekeye baskın: 10 gözaltı

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Bursada suç örgütlerine sanal medyadan eleman arayan şebekeye baskın: 10 gözaltı

Bursada suç örgütlerine sanal medyadan eleman arayan şebekeye baskın: 10 gözaltı

Bursada suç örgütlerine sanal medyadan eleman arayan şebekeye baskın: 10 gözaltı

Haberin Devamı

Bursada suç örgütlerine sanal medyadan eleman arayan şebekeye baskın: 10 gözaltı

Bursada suç örgütlerine sanal medyadan eleman arayan şebekeye baskın: 10 gözaltı

Gözden KaçmasınFETÖnün gizli evlilik havuzuna şafak operasyonu: 60 gözaltıFETÖ'nün gizli evlilik havuzuna şafak operasyonu: 60 gözaltıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Bursa Suç Örgütü#Sosyal Medya Operasyonu#Silahlı Eylemler

BAKMADAN GEÇME!