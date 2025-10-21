×
Bursa'da su kesintileri 6 gün daha uzatıldı

#Bursa#Su Kesintisi#Kuraklık
Oluşturulma Tarihi: Ekim 21, 2025 18:34

BURSA’da su kaynaklarının azalması ve baraj doluluk oranlarının kritik seviyeye düşmesi sebebiyle planlı olarak düzenlenen su kesinti uygulaması 6 gün daha uzatıldı.

Bursa Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü (BUSKİ), iklim değişikliği neticesinde ortaya çıkan kuraklık sonucu su kaynaklarının azalması ve baraj doluluk oranlarının kritik seviyeye düşmesi sebebiyle 22 Ekim- 28 Ekim tarihleri arasındaki yapacağı su kesintilerini duyurdu. BUSKİ tarafından yapılan açıklamada, “Söz konusu planlı su kesintileri, günlük 12 saati geçmemek kaydıyla, merkez ilçelere bağlı mahallelerde dönüşümlü olarak uygulanacaktır. Yapılması planlanan su kesintileri ile günlük 100 bin metreküp su tasarrufu yapılması hedeflenmektedir. Planlı su kesintilerinden Uludağ Üniversitesi, Şehir Hastanesi ve Devlet Hastaneleri etkilenmeyecektir’’ İfadelerine yer verildi.

 

