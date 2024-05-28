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Bursa'da sosyal medyada başlayan kavga kanlı bitti: Pompalı tüfekle yaraladı

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#Bursa#İnegöl#Pompalı Tüfek
Bursada sosyal medyada başlayan kavga kanlı bitti: Pompalı tüfekle yaraladı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 28, 2024 11:54

Bursa'nın İnegöl ilçesinde D.T. (23) ile A.B. (19) arasında sosyal medyada başlayan kavga kanlı bitti. A.B., pompalı tüfekle D.T.'ye ateş ederek sol bacağından yaraladı. Şüpheli A.B. tutuklandı.

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Olay, Süleymaniye Mahallesi Yeşilbursa Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre D.T. (23), sosyal medyada A.B. (19) ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında iki şahıs da birbirine küfredip kavga için buluşma noktası ayarladılar.

A.B., aracıyla Yeşilbursa Caddesi'ne gelip D.T. ile kavga etmeye başladı. Kavga sırasında A.B. aracından aldığı pompalı tüfekle D.T.'ye ateş ederek sol bacağından yaraladı. Saldırgan olayın ardından araçla kaçarak kayıplara karıştı.

Polis, şüpheli A.B.'yi yakalayıp gözaltına aldı. Sorgulaması tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.
Şahıs, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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#Bursa#İnegöl#Pompalı Tüfek

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