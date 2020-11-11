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Derya EVREN- Abdulselam UĞUR/BURSA (DHA)
Haber Giriş: 11.11.2020 - 15:52 | Son Güncelleme:

Bursa'da şoke eden görüntü

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Bursa'da şoke eden görüntü
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Bursa'da plakasını söktüğü motosikleti yüzüstü yatarak kullanan sürücünün tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yakın Çevre Yolu Samanlı Kavşağı'ndan şehir merkezine giden kimliği belirsiz sürücü, motosikleti üzerine yüzüstü yatarak kullandı. Motosikletin plakasını da söken sürücüyü görenler, bu anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki topladı.

Bursada şoke eden görüntü

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