MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBursa'da sokak ortasındaki iğrenç tacizde yeni gelişme! Sapık mavi montundan tespit edildi
GeriGündem Bursa'da sokak ortasındaki iğrenç tacizde yeni gelişme! Sapık mavi montundan tespit edildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Huzeyfe ÖZDEMİR-Derya EVREN/BURSA, (DHA)-
Haber Giriş: 26.03.2021 - 13:31 | Son Güncelleme:

Bursa'da sokak ortasındaki iğrenç tacizde yeni gelişme! Sapık mavi montundan tespit edildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Bursa’da staj yaptığı iş yerine gitmek üzere evden çıkan Gözde Ş. (18) kendisini takip ettikten sonra iki araç arasında mastürbasyon yapan tacizciyi cep telefonu kamerasıyla kaydetmişti. Sapık K.A. (15) yakalanarak, gözaltına alındı. Polisin giydiği 'mavi' monttan tespit ettiği şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Taciz olayı, geçen salı günü saat 07.30 sıralarında, Yıldırım ilçesi Yiğitler Mahallesi Türkmeneli Caddesi’nde yaşandı. Gözde Ş., staj yaptığı iş yerine gitmek için evden çıkarak, yürümeye başladı. Genç kız bir süre sonra takip edildiğini fark etti ve cep telefonunun kamerasını açtı. Gözde Ş., uzaktan yaklaştığı tacizciyi pantolonu ve iç çamaşırını indirmiş halde gördü. Genç kız çığlık atarken, şüpheli koşarak, kaçtı.

Bursada sokak ortasında iğrenç taciz Genç kız ifade verdi
Bursa'da sokak ortasında iğrenç taciz! Genç kız ifade verdi

Gözde Ş.'nin, cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Yiğitler Mahallesi ile çevresindeki yaklaşık 150 güvenlik kamerasının görüntülerini inceledi. Taciz sırasında üzerinde mavi mont olan şüpheli, görüntülerden tespit edildi. Suriye uyruklu 15 yaşındaki K.A. olduğu saptanan şüpheli, gece yarısı yakalanarak gözaltına alındı. Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen K.A.'nın ilk ifadesinde, "Tuvaletimi yapıyordum. Kötü bir niyetim yoktu. Görüntüde kaçan kişi benim" dediği öğrenildi. Şüpheli, işlemlerinin ardından Bursa Adliye'sine sevk edildi.

Sokak ortasında taciz Genç kız, kendisini takip edip sokakta mastürbasyon yapan tacizciyi görüntüledi
Sokak ortasında taciz! Genç kız, kendisini takip edip sokakta mastürbasyon yapan tacizciyi görüntüledi

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi