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Abdulselam UĞUR/BURSA, (DHA)
Haber Giriş: 13.10.2020 - 11:50 | Son Güncelleme:

Bursa'da sokak ortasında kavga

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Bursa’da aralarında husumet bulunan H.E. (24) ve E.C. (23) adlı 2 kadın, sokak ortasında tekme tokat kavga etti. Kadınların kavgası, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kavga, akşam saatlerince Osmangazi ilçesi Kent Meydanı’nda meydana geldi. Bilinmeyen nedenle husumetli olan H.E. ve E.C., yolda karşılaştı. İki kadın arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Bursada sokak ortasında kavga

Birbirlerine tekme ve yumruklarla saldıran kadınları, yanlarındaki arkadaşları güçlükle ayırdı. Kavga anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Bursada sokak ortasında kavga

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