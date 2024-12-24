Bursa'da sokak ortasında dehşet! Kardeşini sopayla dövüp tabancayla bacağından vurdu

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Olay, saat 08.30 sıralarında Turgutalp Mahallesi Kiraz Sokak’ta meydana geldi. Aralarında ailevi nedenlerden dolayı husumet olan Bülent G. ile kardeşi Erdami G., sokakta karşılaştı. Kardeşler arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bülent G. sokakta bulduğu sopayla kardeşine vurmaya başladı. Ardından da yanında bulunan tabancayla ateş etti. Sağ bacağına mermi isabet eden Erdami G., yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Erdami G., ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’nde kaldırıldı. Bülent G., olay yerine gelen polis ekiplerine teslim oldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.