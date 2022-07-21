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Bursa'da sokak ortasında dehşet! Eşini çocuklarının gözü önünde darbetti

#Bursa#Osmangazi#Kadına Şiddet
Bursada sokak ortasında dehşet Eşini çocuklarının gözü önünde darbetti

Bursa’da, Evren D. (36), sokak ortasında çocuklarının gözü önünde eşi S.D.’yi (31) darbetti. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Burnu kırılan S.D. hastaneye kaldırılırken, eşi gözaltına alındı.

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Olay, salı günü Osmangazi ilçesi İstiklal Mahallesi İstiklal Caddesi’nde meydana geldi. Evren D. ile 10 yıllık eşi S.D., evlerine yürüdükleri sırada tartışmaya başladı. Evren D., eşi S.D.’yi 5 ve 3 yaşlarındaki çocuklarının gözü önünde darbetmeye başladı. Evren D., darp sonucu yere düşen S.D.’yi kaldırıp, yüzüne yumruk attı. S.D. kanlar içinde yeniden yere yığıldı. Evren D., daha sonra koluna girdiği S.D.’yi evlerine çıkardı.

Bursada sokak ortasında dehşet Eşini çocuklarının gözü önünde darbetti

Olayın ardından S.D. durumu ailesine haber verdi. S.D., ailesinin ihbarıyla gelen sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulasla Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burnu kırılan S.D., tedaviye alındı. Evren D., olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Evren D.'nin savcılık sorgusu sürüyor.

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DARP ANI KAMERADA

Öte yandan Evren D.’nin eşi S.D.’yi sokak ortasında darbettiği anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Bursada sokak ortasında dehşet Eşini çocuklarının gözü önünde darbetti

Görüntülere Evren D.'nin eşine defalarca vurduğu, çocuklarının babalarını durdurmaya çalışması ve yoldan geçenlerin kavgaya müdahale etmediği görüldü.

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#Bursa#Osmangazi#Kadına Şiddet

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